Architetti, stop cantieri non strategici

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - Gli architetti liguri chiedono la sospensione di tutti i cantieri edili 'non strategici' della Regione, pubblici o privati, escluso ad esempio quello del ponte per Genova, per contribuire al contenimento del contagio da coronavirus. E' la misura proposta alla Regione Liguria dai consigli degli Ordini degli Architetti delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e dalla Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria.