Oggi 18 morti e 154 malati in più

Sono saliti a 91 i morti in Liguria per il coronavirus, 18 più di ieri. Le persone positive sono 963, 154 più di ieri. Tra le persone positive sono comprese gli ospedalizzati, le persone al domicilio e i clinicamente guariti.

Dei 963 positivi, 603 sono ospedalizzati, di cui 113 in terapia intensiva (13 più di ieri). Lo evidenzia il bollettino emesso dalla Regione Liguria. In sorveglianze attiva ci sono 1921 persone.

"Cominciano a diventare tanti i malati negli ospedali della Liguria, ma abbiamo anche 82 guariti. Purtroppo il dato dei morti è cresciuto a 91. Questo è il dolore più grande. Il numero purtroppo è destinato a crescere nonostante la corsa per dare a tutti le cure appropriate". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti facendo il punto della situazione.