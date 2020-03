Covid-19: muore maresciallo Carabinieri

Muore a 53 anni per coronavirus il maresciallo maggiore dei carabinieri Massimiliano Maggi, della caserma provinciale della Spezia. Il militare è deceduto all'ospedale Sant'Andrea dove era da giorni in gravi condizioni, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Sposato, padre di due figli, era residente nel comune di Beverino. "Oggi il virus si è portato via per sempre il suo respiro. Era padre modello di due ragazzi che oggi, nel giorno della festa dedicata ai papà, ne piangono la perdita. Tutta l'Arma dei carabinieri cinge con il più intenso degli abbracci la sua famiglia e piange con dolore e orgoglio un suo figlio. Lasciaci pure Massimiliano. Fino alla fine, tu ci sei stato". Così, sulla pagina Facebook dell'Arma, i suoi colleghi ricordano il maresciallo.