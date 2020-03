In controlli coronavirus scoprono bombe e lanciarazzi

Si è conclusa con due arresti, tre denunce e il sequestro di droga, denaro e un arsenale composto da fucili, pistole, bombe a mano e un lanciarazzi, un'operazione di polizia effettuata ad Arma di Taggia. In manette è finito Mario Mandarano, 60 anni, calabrese, pregiudicato e un sanremese di 47 anni. L'operazione è partita dopo aver visto uscire dalla casa del pregiudicato calabrese due persone che si sono allontanate una a piedi e una in auto. Con il decreto contro il coronavirus questo ha insospettito gli agenti che hanno fermato l'auto: all'interno c'erano 700 grammi di marijuana. Il conducente, il sanremese, è stato arrestato.

Nel frattempo, l'altra persona era tornata a casa di Mandarano per poi uscire con un giovane. Fermati non hanno saputo spiegare perché erano in giro nonostante il decreto e sono stati denunciati. Insospettiti dal via vai dalla casa di Mandarano, gli agenti sono entrati e nel grembiule da cucina indossato dalla madre dell'uomo hanno trovato la chiave di uno scantinato dove erano nascosti 3 kg di marijuana, denaro, maschere in lattice, parrucche e baffi per travisamenti. La donna è stata denunciata in concorso. Tra le armi sequestrate ci sono pistole mitragliatrici, fucili a pompa, un lanciarazzi, un fucile a canne mozze, un fucile mitragliatore, due bombe a mano. Indagini sono in corso per capire il ruolo del calabrese e la funzione delle armi. (ANSA).