Coronavirus: in Liguria 29 le vittime

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Sono salite a 29 le vittime con coronavirus in Liguria, considerando anche due tamponi su salme risultati positivi, rispetto al bilancio che ieri era fermo a 19 decessi. Lo ha comunicato Regione Liguria. I nuovi casi positivi in regione sono 108 per un totale di 434. Di questi, 275 sono ospedalizzati mentre 107 sono al proprio domicilio. 1.504 le persone sono in vigilanza attiva.

Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha avvertito che in regione c'è carenza di mascherine: "In questo momento le scorte sono praticamente a zero quindi le stiamo dando a chi ne ha essenziale bisogno di averle per continuare il proprio lavoro", ha detto. "Speriamo che nel corso del fine settimana arrivino tutte le mascherine che abbiamo acquistato e per cui siamo in trattative e speriamo di arrivare a un rifornimento quotidiano che ci consenta di allargare la platea". "Il sistema sanitario ligure è straordinario, siamo sicuri che ce la faremo", ha aggiunto. "Chi si ammalerà sarà curato nel migliore dei modi".