Sanlorenzo, balzano utili e ricavi 2019

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - Sanlorenzo, il gruppo dei superyacht quotato alla Borsa di Milano da dicembre, ha registrato nel 2019 utili per 27 milioni, più che raddoppiati rispetto all'anno precedente (+117,3%). I ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono aumenti del 39,3% a 455,9 milioni.

Il margine operativo lordo rettificato è cresciuto del 73,4% a 38,1 milioni. Il portafoglio ordini passa a 500,8 milioni, rispetto al backlog a 444,3 milioni al 31 dicembre 2019.

L'indebitamento netto a fine 2019 si attesta a 9,1 milioni, rispetto ai 75,4 pro forma di fine 2018. I risultati "confermano il raggiungimento dei target indicati in fase di Ipo posizionandosi nella fascia alta delle previsioni" sottolinea in una nota il presidente esecutivo Massimo Perotti.