Coronavirus: ripreso lavoro terminal Psa

L'accordo è arrivato nella notte e da questa mattina alle 6 il terminal Psa di Genova Pra' ha ripreso a operare regolarmente, anche se ci vorrà tempo per smaltire i 400 tir in attesa da ieri più quelli arrivati oggi a caricare e scaricare merci. A sbloccare la situazione dopo la protesta di ieri di dipendenti del terminal e dei 'camalli' per chiedere la sanificazione di locali e mezzi e regole codificate per garantire la sicurezza dei lavoratori, è stata l'emanazione delle linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 in ambito portuale. "E' stato un parto doloroso, ma siamo riusciti ad avere regole obbligatorie uguali per tutti, in tutto il porto, emanate dal presidente del porto - dice Enrico Poggi, segretario della Filt-Cgil - Un fatto positivo ma bisogna monitorare l'evolversi della situazione per implementare, se necessario, queste misure.

Lavoratori e cittadini sono la stessa cosa bisogna stare all'interno del Dpcm".