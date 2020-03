Carige riduce orario filiali

Banca Carige dal 16 al 25 marzo riduce l'orario di apertura delle filiali e introduce una serie di misure legate all'evoluzione dell'emergenza Covid19. Gli sportelli dell'istituto saranno chiusi al pomeriggio e vi sarà il numero minimo di dipendenti per garantire i servizi bancari, limitando l'accesso a un cliente per dipendente operativo. Per limitare il disagio dei dipendenti e ridurre al minimo indispensabile la presenza fisica in uffici e filiali sono previsti poi 4 giorni aggiuntivi di permesso retribuito ai dipendenti, ulteriori ai 5 già previsti per i dipendenti con figli di età inferiore ai 12 anni. Lo annuncia l'istituto segnalando che oltre agli incentivi sullo 'smart working' è stata lanciata una massiva campagna informativa dei clienti sulla necessità di utilizzare i canali multimediali.