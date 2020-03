Non consegna lettere e finisce nei guai

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Da dipendente di una ditta di spedizione nascondeva la posta in casa invece di consegnarla ed è stato denunciato per violazione, soppressione e sottrazione di corrispondenza. La vicenda è emersa tempo dopo, quando l'ex fidanzata dell'incauto postino ha trovato in casa propria a Sestri Ponente due sacchi, nascosti sopra un armadio, contenenti 800 buste destinate a enti pubblici e privati e mai consegnate e tutte con l'intestazione della società per cui lavorava l'uomo.

La donna ha chiamato la polizia e dalle indagini è emerso che l'uomo, 41 anni, faceva finta di consegnare le missive contrassegnando sul tablet aziendale la posta come consegnata, quando in realtà la portava a casa per finire prima il turno di lavoro.