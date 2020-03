Coronavirus: Lanterna diventa tricolore

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Parte dalla Lanterna un messaggio di speranza in giorni di difficoltà per il Paese a causa del coronavirus. Dopo il discorso alla nazione del premier Giuseppe Conte, il faro si è illuminato con il tricolore per dare un segnale di fiducia. "Da questo vogliamo ripartire - ha sottolineato l'assessore regionale alla cultura, Ilaria Cavo - dalla fiducia nel futuro e dal modello Genova che abbiamo messo in campo quando abbiamo dovuto procedere alla ricostruzione del ponte sul Polcevera". Un segnale di appartenenza per dire che: "La nostra città resiste e la cultura non si ferma, ma arriva direttamente nelle nostre case", ha spiegato Barbara Grosso, assessore alla cultura del Comune di Genova. La Lanterna cambierà ancora colore: domani diventerà viola per la campagna #iorestoacasa in concomitanza con "L'Italia chiamò", maratona solidale per la raccolta fondi per il Dipartimento Protezione Civile. L' illuminazione scenografica sarà visibile anche on line, all'indirizzo https://www.lanternadigenova.it/webcam/.