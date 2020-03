Positivo dipendente Fincantieri,sciopero

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Un dipendente dello stabilimento Fincantieri del Muggiano (La Spezia) è stato trovato positivo al Covid-19. Secondo quanto appreso, è scattato il protocollo per individuare le persone che hanno avuto contatti con lui. La rsu ha proclamato 8 ore di sciopero di tutti i lavoratori per domani: "Lavoratori del cantiere - si legge nel volantino - domani state tutti a casa". Non verrà effettuato alcun presidio e alcuna assemblea "per rispetto delle normative sanitarie vigenti in questo periodo di emergenza".

Secondo quanto appreso, il dipendente non andava in ufficio da 13 giorni perché in malattia. Oggi è arrivato l'esito positivo del tampone. Subito sono scattate le procedure di sicurezza con l'individuazione delle persone con le quali il dipendente era entrato in contatto e che sono state messe in isolamento preventivo. E' stata effettuata la sanificazione dell'ambiente di lavoro. Nessun reparto è stato chiuso.