Comune Genova, prime misure per aziende

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Per le aziende pagamento della Tari sospeso fino al 30 settembre e un mese gratuito di Cosap, il canone di occupazione del suolo pubblico, per i banchi sui mercati, bar e ristoranti per i dehors, realtà artigianali, chioschi ed edicole. E soprattutto per un mese ristoranti e bar potranno allargare i dehors senza pagare un aumento Cosap, se servirà a garantire il rispetto del metro di distanza di sicurezza fra i clienti. Sono due delle misure annunciate oggi dal Comune di Genova per sostenere le aziende alle prese con le pesanti ricadute economiche del Coronavirus. Ancora, è previsto un rimborso del diritto sulle pubbliche affissioni per chi aveva prenotato gli spazi per manifesti e locandine ma si è trovato a disdire spettacoli ed eventi a causa delle nuove regole imposte per la prevenzione del contagio.