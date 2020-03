Covid-19:71 positivi in Liguria, 7 morti

(ANSA) - GENOVA, 8 MAR - Sono saliti a 7 i morti in Liguria con positività al covid-19: uno più di ieri. I positivi sono saliti a 71, 25 più di ieri. Dei 71 positivi 50 sono ospedalizzati, 18 più di ieri. Sono 9 nella Asl1 Imperiese, 11 nella Asl2 Savonese, 9 nella Asl5 dello Spezzino, 18 all'ospedale San Martino di Genova, di cui 11 in terapia intensiva, 2 al Galliera e 1 all'Evangelico, ospedali genovesi.

Gli altri 21 sono nei loro domicili.

Le persone in sorveglianza attiva sono 573: Asl1 126, Asl2 277, Asl3 (Genova) 67, Asl4 (Tigullio e Golfo Paradiso) 40, Asl5 63.

"I numeri sono al di sotto della nostra soglia di guardia, ma le persone ci aiutino a no far esplodere il contagio", ha detto il governatore Toti.