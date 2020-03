Covid-19: salta seduta Consiglio Regione

(ANSA) - GENOVA, 8 MAR - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana, sentito l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, ha deciso di revocare la seduta del Consiglio, prevista per martedì 10 marzo, e delle Commissioni convocate domani, lunedì 9 marzo. La decisione è stata assunta in seguito agli ultimi sviluppi relativi all'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Domani il presidente e l'ufficio di presidenza, insieme ai capigruppo, incontreranno il presidente della Giunta Giovanni Toti che aggiornerà sulla situazione e, sulla base delle informazioni assunte, sarà definito il programma dei lavori del Consiglio. "La decisione di revocare la seduta del Consiglio e delle commissioni - dice Piana - è stato un atto di responsabilità di fronte a un'emergenza sanitaria sempre più complessa e non esclude il coinvolgimento di tutte le forze politiche per organizzare i futuri lavori dell'Assemblea". Il presidente Piana ricorda che decisioni analoghe sono state assunte da altri presidenti di Consigli regionali.