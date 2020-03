Toti, anche da Liguria pacchetto misure

Tra domani o lunedì "vi presenteremo un pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese che cerchiamo di mettere in campo anche noi" a livello della Regione. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti parlando di interventi di sostegno legati all'emergenza coronavirus, che verranno varati dall'amministrazione ligure accanto alle misure già attese a livello nazionale.

"I pazienti positivi in territorio ligure sono 24", anche quelli della comitiva in isolamento in un albergo di Diano Marina (Imperia) "dovrebbero essere in viaggio verso la domiciliazione a casa loro". In Regione "14 sono ospedalizzati.

Resta il bilancio di 4 persone decedute". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sull'emergenza del Covid19. "Sei persone sono state dimesse - ha aggiunto il presidente della Liguria -. Le persone in vigilanza attiva non cambiano sostanzialmente".