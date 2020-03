Coronavirus: bar hanno perso 13 mln

(ANSA) - GENOVA, 4 MAR - L'epidemia di coronavirus ha avuto un impatto fortissimo sui pubblici esercizi in Liguria, nonostante i casi di positività al virus siano stati finora piuttosto contenuti, "si registra un calo del fatturato nell'ordine di 13 milioni di euro in dieci giorni". E' l'allarme lanciato da Fiepet, l'associazione che riunisce i pubblici esercizi di Confesercenti, che ha stimato l'impatto subito fino ad ora dal bar, ristoranti e pubblici esercizi.

"La tutela della salute pubblica, ovviamente, è la priorità di tutti. Il clima di emergenza, però, sta causando un rapido crollo dei fatturati non solo nel turismo, ma anche di bar e ristoranti, soprattutto nelle Regioni colpite. - commenta il presidente nazionale di Fiepet Giancarlo Banchieri - Sui pubblici esercizi locali, infatti, non hanno pesato solo i provvedimenti restrittivi delle zone rosse, ma anche il panico e la riduzione della socialità".