Calcio: la Sampdoria 'prenota' attaccante Zubkov per estate

La Sampdoria ha blindato per l'estate l'attaccante ucraino Olekszandr Zubkov, il giocatore attualmente gioca in prestito in Ungheria nel Ferencváros dove ha realizzato otto gol in 19 partite ma il suo cartellino è di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Dall'Ungheria rimbalza la voce che il club ligure, già sulle tracce di Zubkov a gennaio, avrebbe di fatto già messo le mani sul 23enne trovando un accordo con lo Shakhtar per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro. L'attaccante ha un contratto con la società ucraina fino al 30 giugno 2022 e sarebbe molto interessato ad un'avventura nel campionato italiano con la Sampdoria che si trova in pole position per l'acquisto. (ANSA).