Arrestato violentatore seriale a Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 FEB - Arrestato un ragazzo di 24 anni ritenuto il violentatore seriale che in un mese ha aggredito tre donne nei quartieri di Sampierdarena e San Fruttuoso. Si tratta di un fattorino che indossava una giacca fluorescente.

Particolare che l'ha tradito. Il giovane è accusato di violenza sessuale aggravata. E' stato portato in carcere dalla Polizia in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare. Il ragazzo, originario di Siracusa, sarebbe il responsabile delle aggressioni avvenute tra il 10 gennaio e il 13 febbraio. Il giovane agiva sempre con le stesse modalità: aspettava che le donne entrassero nell'androne del palazzo di casa e abusava di loro. L'indagine della polizia è partita dall'acquisizione delle immagini delle telecamere dove l'aggressore era ben visibile grazie a una giacca fluorescente, come avevano testimoniato le tre donne aggredite.