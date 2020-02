Ecco cosa serve per rientro a scuola

Per decreto ministeriale, "la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti".

Lo spiega in una nota Alisa che ha trasmesso una nota esplicativa all'Ufficio Scolastico regionale e ai direttori sociosanitari. L'assenza per malattia va considerata limitatamente ai giorni di frequenza scolastica, ovvero, da lunedì a venerdì, escludendo dal conteggio sabato e festivi, se nella stessa settimana. Il certificato medico non è necessario se l'assenza è riferibile al solo periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni. Nel caso in cui, precedentemente alla chiusura della scuola per ordinanza, l'alunno fosse già stato assente, il certificato medico è obbligatorio solo se la famiglia non aveva già comunicato l'assenza per motivi differenti da malattia.