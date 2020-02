Coronavirus:Toti, 44 positivi in Liguria, 24 andati via

Sono saliti a 44 i positivi in Liguria oggi, di questi però 24 sono partiti per il Piemonte e 20 sono rimasti, distribuiti tra l'albergo di Alassio, l'ospedale San Martino di Genova e l'ospedale della Spezia. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto in serata. "I tamponi positivi di oggi vengono tutti da Alassio. Il livello del contagio è basso e sopratutto è tracciato, e questo ci rende più sereni" ha detto Toti. Altri tre tamponi sono in corso alla Spezia per l'uomo trovato positivo nei giorni scorsi.

"514 persone sono in sorveglianza attiva, lievemente in calo - ha aggiunto il governatore -. Dobbiamo prendere seriamente il virus ma vediamo che si guarisce". Al momento "non ci sono soggetti in terapia intensiva in Liguria". Domani, se possibile, dai due alberghi dovrebbero uscire per andare in sorveglianza attiva a casa alcuni dipendenti ha detto Toti, che ha parlato con il ministro Speranza: "le Regioni chiedono che il tavolo lavoro con Iss con gli esperti possa produrre linee guida per decidere sull'ordinanza per il contenimento". (ANSA).