Alitalia riduce voli da e per Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Alitalia ha cancellato due voli giornalieri, sui sei operati quotidianamente dal lunedì al venerdì, sulla tratta Genova-Roma a partire dal prossimo 18 marzo. I due voli Genova-Roma sono quelli in partenza da Genova alle 6.20 e alle 10.05. Sono stati cancellati anche due voli provenienti da Roma su Genova, l'AZ1397 e l'AZ1391. Lo comunica Aeroporto di Genova. Restano in vendita anche dopo il 18 marzo i quattro voli Genova-Roma delle 7, quello delle 11,25, quello delle 15 e quello delle 19 operati dal lunedì al venerdì. La compagnia ha inoltre ridotto da quattro a tre i voli da Genova a Roma del sabato, a partire dal 21 marzo. Restano tre i voli in vendita la domenica.