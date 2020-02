Porti: siglata intesa tra Genova e Baku

Un memorandum d'intesa fra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la compagnia pubblica che gestisce il Baku International Sea Trade Port, è stato firmato nel corso del Business Forum Italia-Azerbaijan tenutosi venerdì 21 febbraio scorso alla Farnesina e aperto dal presidente della Repubblica dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, in visita ufficiale in Italia, e dal ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio. Lo annuncia una nota. Tra gli obiettivi della firma, quelli di sviluppare non solo sinergie nel campo dei traffici e dei servizi logistici integrati marittimi e ferroviari, ma anche attività di trasferimento di conoscenze e buone pratiche, in ambiti quali l'Ict, training del personale, sviluppo di politiche portuali innovative mirate alla sostenibilità ambientale.