Coronavirus,migliorano ricoverati liguri

Sono nel complesso in miglioramento i malati di coronavirus ricoverati negli ospedali liguri. Al San Martino in Malattie infettive risultano esserci sono cinque pazienti, secondo il dato aggiornato ad oggi, più un paziente con sospetto in attesa di risposta ma in buone condizioni generali. La paziente di 74 anni, la paziente 'zero' in Liguria tra gli ospiti nei due alberghi di Alassio, è in costante miglioramento. Altre tre pazienti di anni 68, 76 e 86 anni sono in buone condizioni generali. La paziente proveniente dall'Ospedale di Albenga di 86 anni che presenta una polmonite è in condizioni stabili rispetto a ieri, con lieve miglioramento del sensorio. E solo questa paziente ha iniziato la terapia antivirale. Il paziente ricoverato presso Malattie Infettive dell'Azienda Socio Sanitaria Asl 5 di Spezia è ancora febbricolare, le condizioni generali sono buone e non presenta sintomi respiratori.