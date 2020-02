Coronavirus: sanificazione mezzi Atp

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Atp Esercizio annuncia di aver messo in campo da inizio settimana, nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un piano straordinario di igienizzazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando le attività che già quotidianamente vengono effettuate. L'operazione di sanificazione totale continuerà per le prossime due settimane. Si è inteso in questo modo attuare con la massima tempestività i provvedimenti di prevenzione decisi da Regione Liguria e ministero della Salute. Per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi pubblici, oltre alle normali attività di pulizia, l'igienizzazione quotidiana a bordo degli autobus viene potenziata con l'utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro per uso ospedaliero. La sanificazione viene attuata con particolare riferimento a corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida. L'attività viene svolta sia con personale aziendale sia con utilizzo di personale esterno.