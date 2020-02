Procura Genova acquista mascherine

Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha disposto l'acquisto di guanti e mascherine per il personale degli uffici a contatto con il pubblico e per i magistrati delegati a partecipare alle udienze. Verranno comprati anche dispenser di disinfettanti da posizionare agli ingressi del nono piano, dove si trova la procura, e disinfettanti per le zone di lavoro. Verranno inoltre affissi avvisi per chiedere di limitare gli accessi negli uffici.