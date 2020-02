Coronavirus: Rcs Sport "al lavoro per gare ciclismo"

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Riguardo le corse di ciclismo di primavera, Strade-Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, RCS Sport ribadisce che sta lavorando per il regolare svolgimento degli eventi". Così, in una nota, la società che organizza le corse ciclistiche italiane in primavera.

"A tal fine RCS Sport è in costante contatto con gli organi competenti e, di concerto con loro, potrà prendere tutte le misure più idonee per lo svolgimento delle manifestazioni sportive stesse", aggiunge la nota.

Ieri il direttore delle corse organizzate da RCS, Mauro Vegni, ha detto che per la 'Sanremo' non esiste un piano b e, dalle sue parole, è emerso il rischio che gli eventi possano essere cancellati a causa dell'emergenza Coronavirus. (ANSA).