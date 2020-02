Anziana muore, corpo scoperto dopo ore

(ANSA) - RIVA TRIGOSO (GENOVA), 25 FEB - Cade nelle scale di casa a Riva Trigoso in via Brin, nessuno se ne accorge e viene trovata morta solo stamani. Silveria Perrino di 83 anni , una arzilla pensionata con tanto di patente e conosciuta nella frazione per aver gestito per mezzo secolo un negozio di alimentari in via Balbi,probabilmente nella giornata di ieri e' caduta mentre scendeva le scale della sua abitazione sul mare a Riva Trigoso dove nei mesi invernali risiedono pochissime persone. Il suo corpo esanime e' stato trovato questa mattina da un parente che ha dato l'allarme. Sul posto i carabinieri di Sestri Levante e il personale del 118 che ha potuto solo accertare il decesso causato dalla rovinosa caduta.