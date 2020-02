Sampdoria, partitella in famiglia a Bogliasco

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Partitella in famiglia per la Sampdoria rientrata in tarda mattinata da Milano dopo il rinvio della partita con l'Inter. Al lavoro agli ordini dello staff tecnico soltanto i 22 blucerchiati convocati per la sfida del "Meazza", che hanno disputato una partitella in famiglia da due tempi da mezzora ciascuno e si sono dati appuntamento a mercoledì mattina, quando si riprenderà la preparazione in vista del posticipo di lunedì sera con l'Hellas Verona. (ANSA).