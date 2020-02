Pesca, apre la stagione in acque interne

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Riparte la stagione della pesca in acque interne. Il via domani (23 febbraio) e la chiusura è prevista il 4 ottobre. Lo annuncia l'assessore Stefano Mai, sottolineando che la pesca in acque interne "rappresenta un'attività sportiva e ricreativa che genera un importante indotto economico su tutto il territorio". A Imperia il ripopolamento di trote ha previsto una 'semina' di 1200 kg. A La Spezia nei giorni scorsi nel fiume Vara sono state immesse trote mediterranee per 5,5 quintali e sono previste altre semine nei mesi successivi per un totale di 11 quintali, con l'introduzione sia di pesci da riproduzione, sia di misura pronta pesca. A Savona la 'semina' è a cura delle associazioni che gestiscono le aree di pescasportiva. Qui la stagione avrà un periodo differente per il lago di Osiglia dove si aprirà il 21 marzo e si chiuderà il 21 febbraio 2021. Per quanto riguarda Genova è prevista la semina di 4.000 kg ma avverrà a fine marzo per evitare l'azione dei cormorani ancora presenti sul territorio.