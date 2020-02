Italferr progetta monorotaia Erzelli

Sarà Italferr a progettare la nuova monorotaia di Genova che collegherà la futura stazione ferroviaria di Erzelli con il Parco Tecnologico (ospedaliero e universitario). La società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in Raggruppamento temporaneo di imprese, si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Genova e svilupperà il progetto avviando il Progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'opera. Lo annuncia una nota.

L'intervento consiste in un impianto di risalita, di tipo monorotaia, lungo 2,3 chilometri al massimo, con una stazione a valle, collegata con quella ferroviaria e predisposta per il futuro ampliamento verso l'aeroporto Cristoforo Colombo e due stazioni sulla sommità della collina di Erzelli. E' prevista anche la realizzazione di un deposito e di una sala controllo.