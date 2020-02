Firmato atto per valorizzare Palmaria

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 FEB - Firmato a Porto Venere l'accordo di programma per la valorizzazione dell'isola Palmaria tra Comune, Regione, Marina Militare e Demanio. Nel 2016 fu firmato un protocollo d'intesa tra Marina e Comune per la cessione del patrimonio immobiliare della difesa che viene così trasferito all'ente. Un passaggio per concretizzare il progetto masterplan, per la valorizzazione turistica dell'isola. A passare sono 400 mila metri quadrati tra immobili e terreni per 120 unità tra vincolate e non. "Oggi è un giorni storico - ha detto il sindaco Matteo Cozzani - Non ci sarà un solo centimetro di cemento in più ma un processo di valorizzazione che si tradurrà in arricchimento per il territorio anche dal punto di vista occupazionale". "Non riesco a vergognarmi di questo progetto che è tra quelli di cui vado più orgoglioso in questi 5 anni di mandato - ha detto il governatore Giovanni Toti riferendosi alle proteste di alcuni ambientalisti - Mente chi dice che cementificheremo. L'isola tornerà a essere curata dall'uomo".