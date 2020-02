Spezia:da Carnevale aS.Giuseppe no alcol

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 FEB - Da Carnevale alla notte bianca per la festa patronale di San Giuseppe: durerà un mese l'ordinanza anti alcol firmata dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e che interesserà le zone della movida cittadina, dal quartiere Umbertino sino alla passeggiata Morin. Nell'ordinanza, in vigore dal 22 febbraio al 22 marzo, è previsto il "divieto di vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e comunque di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21 alle 6". Permessa la somministrazione di alcolici nei dehors e nelle aree esterne autorizzate.

L'obiettivo del dispositivo già applicato negli ultimi due anni, e presentato dall'assessore Gianmarco Medusei nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è "contrastare l'abuso di alcol, anche da parte dei giovani e prevenire il fenomeno della vendita di alcol a minori".