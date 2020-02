Donatori di sangue gratis alle partite dell'Entella

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Chi donerà il sangue riceverà in regalo un biglietto per la gradinata Sud o uno sconto speciale per i distinti per assistere alle partite dell'Entella. E' l'iniziativa presa dal club del presidente Antonio Gozzi che ha stretto un accordo con l'associazione chiavarese donatori volontari di sangue. Al momento della donazione verrà consegnato un buono da portare all'Entella Point entro il giorno prima della partita a cui si vuole assistere. L'iniziativa sarà già attiva in occasione della prossima gara, quella di sabato prossimo contro la capolista Benevento. (ANSA).