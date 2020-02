Coronavirus, nave Msc cambia itinerario

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Msc Crociere cambia l'itinerario del "grand voyage" di 28 giorni in partenza da Dubai il 21 marzo di Msc Bellissima per evitare rischi con il coronavirus. Nuovi scali negli Emirati Arabi Uniti, in Vietnam e Thailandia sostituiranno quelli cancellati in Cina,Hong Kong e Taiwan. Più nel dettaglio, saranno cancellati gli scali nei porti di Shenzen, nella Cina continentale, Hong Kong e Keelung (Taiwan) e saranno inseriti Laem Chabang/Bangkok (Thailandia), Phu My/Ho Chi Minh City (Vietnam) e Kobe in Giappone. Inoltre Msc Bellissima non farà più scalo a Khor Fakkan negli Emirati Arabi Uniti bensì, sempre negli Emirati Arabi Uniti, a Sir Bani Yas. Con una nota la compagnia crocieristica comunica inoltre le "iniziative precauzionali intraprese per garantire la salute e la sicurezza dei suoi passeggeri e dell'equipaggio" a partire dal 24 gennaio su tutta la flotta "per fronteggiare la diffusione del coronavirus in Cina".