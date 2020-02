Amputata gamba a operaio,altra a rischio

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - I chirurgi non hanno potuto salvargli una gamba e anche anche l'altra è a rischio amputazione. E' la situazione clinica di Armando Biorci, 56 anni, camionista nato a Savona e residente a Carcare, rimasto gravemente ferito ieri all'interno del cantiere per il rifacimento ferroviario della stazione di Genova Voltri. Un palo di acciaio, utilizzato per realizzare la linea elettrica della ferrovia è caduto da un camion durante le operazioni di scarico e lo ha investito. Il camionista ieri all'ospedale San Martino è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico agli arti inferiori, durato 9 ore e concluso in serata. Una gamba è stata amputata. Gli specialisti ortopedici e vascolari stanno valutando la situazione dell'altra gamba, anche questa a rischio amputazione.