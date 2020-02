Clima teso in casa Samp, Ferrero "club solido"

"Non solo la società è solida ma abbiamo tutti i piedi ben piantati per terra. C'è stato tanto rumore per nulla: si è solo dimesso un consigliere per motivi personali". All'emittente ligure Telenord il presidente della Samp, Massimo Ferrero, cerca di riportare la calma nell'ambiente blucerchiato reso ancor più elettrico dalla sonora sconfitta casalinga (1-5) con la Fiorentina. Il riferimento è alle dimissioni del vicepresidente vicario Paolo Fiorentino ma intanto in giornata dovrebbe essere ufficializzata la data della nuova assemblea dei soci che nominerà il cda.

A far discutere i tifosi c'è anche la posizione dell'avvocato Antonio Romei, vicepresidente del club: il rapporto con Ferrero è deteriorato e Romei potrebbe lasciare la Samp. Una situazione piuttosto complessa con la squadra che continua a restare nelle zone basse della classifica e domenica c'è la trasferta a Milano con l'Inter: "Faccio un appello: state vicini alla squadra e chiedo a tutti di non destabilizzare l'ambiente", ha proseguito Ferrero. (ANSA).