Incidente ad Albiano, terza vittima

(ANSA) - BOLANO (LA SPEZIA), 15 FEB - E' morto all'ospedale Cisanello di Pisa Gianmarco Bigliazzi, uno dei tre ragazzi di Bolano rimasti feriti nell'incidente di una settimana fa ad Albiano Magra, in cui sono morti due ragazzi. I genitori del diciottenne hanno autorizzato la donazione degli organi. Due giorni fa sono stati celebrati i funerali di Andrea Rapallini di 20 anni, di Podenzana, e di Giorgia Gallo la ragazza di 19 di Fabiano. I cinque viaggiano sulla Alfa Romeo Mito di Rapallini che era finita contro un muro. Andrea e Giorgia sono morti sul colpo. Alex Cusimano, 21 anni, è ricoverato in prognosi riservata nella Neurochirurgia dell'ospedale San Martino di Genova e Leonardo Dascanio, 20 anni, è ancora sedato e si trova in Rianimazione all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.