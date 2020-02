Al Museo Doria si parla dei licheni

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Giovedì prossimo, al Museo di Storia naturale Giacomo Doria, nell'ambito del Ciclo di incontri dagli Amici dell'Orto Botanico dell'Università di Genova si terrà la conferenza: "I licheni: il fascino e l'utilità, tenuta dallo studioso Paolo Modenesi. I licheni, spiegano gli organizzatori, "sono un modello di vita associativa di estremo interesse che domina una parte degli ecosistemi terrestri. Si parlerà del ruolo in natura, degli usi tradizionali (gastronomico, medicinale, tintorio, cosmetico) e degli usi applicativi attuali (monitoraggio dell' inquinamento)".

Il relatore, Paolo Modenesi, è stato professore associato di Botanica Generale presso l'Università di Genova ed ha partecipato in qualità di responsabile delle ricerche lichenologiche alla Quarta Spedizione Italiana in Antartide. È stato presidente della Società Lichenologica Italiana ed è stato presidente della sezione ligure della Società Botanica Italiana.