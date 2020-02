Al Gaslini chirurgia robotica pediatrica

Eseguire operazioni chirurgiche con sempre maggior precisione per riuscire a ridurre il dolore nel bambino e i rischi di infezione ospedaliera: è questo l'obiettivo raggiungibile grazie al Centro di Chirurgia Robotica Pediatrica che, dopo tre anni di studio e sperimentazione, è stato inaugurato questo pomeriggio all'Irccs Gaslini. Con l'installazione del 'robot DaVinci', infatti, il Gaslini diventa centro riconosciuto di eccellenza a livello nazionale oltre ad essere l'unico ospedale pediatrico italiano a avere un centro di robotica pediatrica. Il sistema DaVinci è una tecnologia che migliora l'atto chirurgico per via mini-invasiva, riducendo il traumatismo e aumentando la precisione tecnica. "Il robot - spiega Girolamo Mattioli, direttore di Chirurgia Pediatrica - non esegue azioni da solo ma migliora le prestazioni fisiche del chirurgo, lo aiuta a cercare la perfezione del gesto".