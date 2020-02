Sequestrate sigarette di contrabbando

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - La polizia locale ha sequestrato 61 pacchetti di sigarette di contrabbando. Le bionde erano state messe in commercio da due marittimi in servizio su un traghetto che viaggia da Genova alla Tunisia. I due, entrambi tunisini, volevano vendere le stecche a un connazionale in piazza dello Statuto, nel centro storico. I marittimi sono stati notati dagli agenti che li hanno seguiti. I poliziotti hanno avvisato la guardia di finanza per ritirare le sigarette.