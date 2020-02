Regionali: riunione M5S nel pomeriggio

Prevista nel pomeriggio la riunione forse decisiva del M5S sulle Regionali in Liguria e, in particolare, su un'eventuale alleanza con il Pd.

All'incontro, che sarà presieduto dal capo politico Vito Crimi, parteciperanno gli eletti liguri, facilitatori regionali e i consiglieri regionali, inclusa Alice Salvatore, votata su Rousseau come candidata M5S a patto però che il Movimento corra da solo. La partita, però, è apertissima. Buona parte degli eletti spinge infatti per un'alleanza con i Dem e un candidato unico da presentare come avversario di Giovanni Toti. E il tempo stringe, visto che il Pd, nei giorni scorsi, aveva dato al M5S proprio questo lunedì come deadline per una decisione. Ancora da definire, invece, una riunione sulle Regionali in Campania, prevista nei giorni scorsi per la giornata di oggi ma non confermata, dal Movimento, in mattinata.

Da quanto è emerso all'avvio dei lavori, con Crimi è al tavolo anche il responsabile per le campagne elettorali Danilo Toninelli oltre ad Alice Salvatore. Alla riunione prendono parte anche i deputati liguri, coordinatori per la Regione, Sergio Battelli e Marco Rizzone. La riunione segue quella dello scorso giovedì dopo la quale i 5 Stelle si sono aggiornati per decidere se candidarsi in Regione da soli o fare alleanze per sostenere un candidato civico.