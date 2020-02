Scontro frontale tra 2 auto, 3 feriti

Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto che si è verificato per dinamiche ancora da chiarire a Rapallo tra San Michele di Pagana e Cavalieri di Malta in direzione Santa Margherita. I tre non sono gravi, secondo quanto si apprende, e sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Sono intervenute per il soccorso l'automedica del 118, la Croce verde di Santa Margherita, i Volontari del Soccorso di Rapallo e i volontari di Ruta.