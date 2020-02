Sanremo: per bookmaker in testa ancora Elodie, sale Diodato

(ANSA) - ROMA, FEB 7 - La 70esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti di Sisal Matchpoint continuano a indicare Elodie quale principale favorita. Con il suo pezzo "Andromeda", Elodie si conferma al primo posto, a quota 6.00, ma viene raggiunta da Diodato, alla stessa quota, che si è conquistato la vetta dopo l'esibizione nella serata dei duetti e il giudizio dell'orchestra. Scende di una posizione Francesco Gabbani, a 7.50, mentre si confermano sul terzo gradino del podio I Pinguini Tattici Nucleari, a 9.00, insieme a Le Vibrazioni. Guadagna ancora posizioni Piero Pelù - secondo nella classifica dell'orchestra - anche lui infatti sale sul terzo gradino del podio a quota 9.00. La serata delle cover ha decretato soprattutto la forte ascesa di Tosca - prima per l'orchestra grazie alla sua interpretazione di "Piazza Grande" di Lucio Dalla, cantata con Silvia Perez Cruz - che ora si trova a un passo dal podio, a 12.00, insieme ad Anastasio. In lieve calo Achille Lauro, che passa a 16.00, scende di qualche posizione anche Alberto Urso, a 20.00, così come Giordana Angi, Irene Grandi e Levante. A 33.00 stazionano Marco Masini, Raphael Gualazzi e Michele Zarrillo, mentre il successo di Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Paolo Jannacci e Rita Pavone si gioca a 50.00, davanti a Riki, a 66.00. Chiudono la classifica Bugo e Morgan e Junior Cally, a 100.00.. A Sanremo conta ovviamente la vittoria, ma c'è anche un altro premio molto ambito, quello della Critica intitolato a Mia Martini. Qui comandano Diodato e Tosca, favoriti a pari merito a 3.00.

(ANSA).