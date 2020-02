Triora offre cittadinanza Jennifer Lopez

(ANSA) - TRIORA (IMPERIA), 6 FEB - Il Comune di Triora offre la cittadinanza onoraria alla cantante e ballerina americana Jennifer Lopez, invitandola a trasferirsi nel piccolo borgo medievale della valle Argentina, in provincia di Imperia. Lo comunica il vicesindaco Giovanni Nicosia, che ha preparato e inviato una lettera alla show girl, prendendo spunto dalle parole di una recente intervista, in cui aveva manifestato il sogno di vivere in Italia, in un tranquillo paese a misura d'uomo, con un ottima qualitàdi vita, dove poter andare a comprare il pane in bicicletta. "In quel preciso momento abbiamo pensato che Triora fosse il paese da te descritto - è scritto nella lettera inviata alla casa di produzione della Lopez -.

Triora è... un luogo unico e meraviglioso, adatto proprio al cicloturismo in mountain bike. Conosciuto come paese delle streghe per un'antica, e reale, vicenda di caccia alle streghe, Triora è famosa anche per il suo pane, "il Pane di Triora".

Quindi parte del tuo sogno, a Triora, è già realtà".