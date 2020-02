Sanremo: Vanoni, tante vite ma con la musica si vola

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - L'artista affermata e il giovane che cerca di farsi strada. Ornella Vanoni e Alberto Urso. La prima torna al festival di Sanremo come ospite nel duetto con il secondo, star di Amici. Una coppia assortita, non c'è che dire, unita dall'esibizione della cover La Voce del silenzio, omaggio ai 70 anni del festival di Sanremo. Alberto, seduto accanto a lei, mostra un rispetto reverenziale nei suoi confronti. "Io non devo dargli nessun consiglio a livello vocale, forse solo che deve essere più moderno. Deve saper cantare bene e avere un animo rock. Ah, no, deve stare anche attento a come muove le mani sul palco. Non deve agitarle troppo - ammonisce -. Ma tutti i giovani devono imparare la tenuta di palco, questa è una cosa che si impara con il tempo". O con un corso di teatro, suggerisce.

Alberto, tenore e polistrumentista 22enne originario di Messina che esplora le possibilità del pop-lirico senza precludersi la possibilità di altri generi. Anche la Vanoni, che ad 85 anni non ne vuole sapere di andare in pensione, è al lavoro. "Sto preparando un disco che uscirà tra settembre e ottobre, con la produzione di Mauro Pagani e testi di Mario Lavezzi, Giuliano Sangiorgi, Roberto Vecchioni, Fabio Ilacqua e Marracash". Ma è un fiume in piena e risponde a tutto, Ornella.

Tra le sue tante vite, attrice, scrittrice, cantante, non ha dubbi: "Ho scelto la musica perché con la musica si vola".

