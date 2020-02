Sanremo: Laura, Emma, Sabrina, che emozione parole di Rula

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - Il monologo di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne è arrivato dritto al cuore di tutti, anche delle altre primedonne del festival di Sanremo: lo testimoniano Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Sabrina Salerno, che stasera saranno sul palco dell'Ariston per la seconda serata.

"Mi ha colpito come donna, come giornalista ma soprattutto come madre: è stato un momento drammatico per lei e lo ha reso perfettamente", sottolinea Chimenti. "Due momenti mi hanno emozionato in modo particolare - dice la collega del Tg1 Emma D'Aquino - devo dire che ho pianto per Rula, soprattutto per il coraggio che ha avuto di raccontare la sua storia. Per anni ho raccontato storie difficile ma di altri, quel coraggio forse non lo avrei avuto. E poi mi hanno colpito le lacrime di Tiziano Ferro". "Su questo palco - le fa eco Sabrina Salerno - ci sono tutte donne diverse, con personalità diverse ma tutte forti.

Rula mi ha commosso moltissimo come donna, tutte ci siamo emozionate". (ANSA).