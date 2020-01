Coronavirus: porto Genova, preoccupati

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - "Quello che ci preoccupa oggi è capire l'effetto di una eventuale contrazione dell'economia cinese legata al virus. E' una cosa cosa da seguire con grande attenzione". Il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini è preoccupato dalle previsioni degli effetti del coronavirus sull'economia cinese, che avrebbe un inevitabile impatto sugli interscambi e quindi sul porto di Genova. "Stiamo parlando di un partner commerciale che in termini di attività container per il porto di Genova pesa per il 15-20% dei traffici - spiega Signorini - quindi se ci fosse una contrazione dell'interscambio con la Cina per il porto sarebbe un effetto negativo che dovremmo pensare di affrontare e attenuare in qualche modo. Ho letto una stima che parla di una possibile contrazione del 6% dell'economia cinese sull'ultimo trimestre. Oggi è presto per capire se ci saranno davvero questi contraccolpi anche sull'import-export di merci, ma siamo preoccupati".