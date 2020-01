A Rapallo caos per le chiusure in A12

"La scorsa notte abbiamo assistito ad uno scenario indecoroso: mezzi pesanti fermi in coda a paralizzare le principali arterie viarie, con evidente disagio per la viabilità e per il riposo degli abitanti. Tutto questo non è ammissibile". Lo denuncia il sindaco di Rapallo e coordinatore ligure di Forza Italia Carlo Bagnasco dopo che per due notti, a causa della chiusura dell' autostrada A12 tra Recco e Rapallo per le ispezioni delle gallerie il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria. "Il risultato? Problematiche alla circolazione stradale, aumento dell'inquinamento ed evidente disturbo alla quiete pubblica, come evidenziato dalle lamentele di parecchi rapallesi - aggiunge il sindaco di Rapallo -. Non esiste che siano i cittadini a rimetterci per una raffica di chiusure sulla A12 in questo periodo. Chiedo quindi ad Autostrade di rivedere con la massima urgenza il cronoprogramma delle verifiche alle gallerie e le conseguenti chiusure onde evitare di creare grossi disagi alla viabilità ordinaria".