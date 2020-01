Sardine: Bagnasco, voce che vuol farsi sentire

"Non sono in grado di dire se sia un modo di fare politica o meno, perché fare politica vuol dire anche incidere e concludere delle cose, non solo dire.

Certamente è una voce che vuol farsi sentire, vedere, se ciò avviene in modo civile e propositivo, benissimo". Così l'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco commenta il movimento delle 'sardine', che secondo alcuni analisti sarebbe stato determinante per la vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna.(ANSA).