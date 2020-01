Bimbo di 11 anni colpito da meningite

Un ragazzino di 11 anni è stato ricoverato la notte scorsa al Pediatrico Gaslini in condizioni critiche per una meningoencefalite da meningococco. La prognosi è al momento riservata. E' il secondo caso in 24 ore. Ieri era stato ricoverato un piccolo di 5 anni che, informa la direzione sanitaria, "sta rispondendo molto bene alle cure: verrà trasferito nel reparto di Pediatria d'urgenza nel pomeriggio per proseguire la terapia". Il ragazzino di 11 anni si trova adesso in terapia intensiva: i microbiologi stanno lavorando alla tipizzazione dei rispettivi ceppi batterici. "E' stata immediatamente allertata la Asl genovese - ha detto il dottor Elio Castagnola, direttore di Malattie Infettive del Gaslini - abbiamo fatto la profilassi ai familiari stretti".